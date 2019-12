Når du går lei av ribbe og pinnekjøtt – hva med et lekkert andebryst?

nyheter>>

Allerede uka før jul begynner jeg å føle meg mett. Bokstavelig talt. De siste årene har antall lutefisklag, julelunsjer og julebord blitt vel stort – og spisingen av den tradisjonelle og tung norske julematen starter gjerne i slutten av november.

Så når romjula kommer er det ikke fritt for at ribbefettet og saltsmaken fra pinnekjøttet er blitt en kulinarisk utfordring – for ikke å si gastrisk ...

Jeg skal ikke argumentere for å bytte ut ribba eller det salte sauekjøttet, men kanskje er andebrystet en egnet middag en av dagene i julehelga?

Det passer godt som hovedrett på nyttårsbordet også.

Rosastekt andebryst

150 g andebryst per pers

Salt, pepper





Tørk andebrystene godt med papir. Skjær fettsiden i rutemønster med en kvass kniv og strø salt og pepper på begge sider av brystet.

Legg andebrystet med fettsiden ned i en kald stekepanne og skru opp plata til nesten maks. Du trenger ikke å bruke fett – andefettet smelter raskt og gir en nydelig stekeskorpe.

Etter fire-fem minutters steking på fettsiden snur du brystet og steker det på kjøttsiden i to minutter. Ikke stek for lenge, da risikerer du at brystet blir tørt.

Løft brystet over i en ildfast form og etterstek i ovn i seks-syv minutter på 180 grader.

Kok skrelte småpoteter eller litt større poteter i halver i lettsaltet vann. Når potetene begynner å bli møre heller du i en teskje natron i kokevannet. Det gjør at overflaten på potetene blir porøse – det gir ikke smak.

Hell av potetene og stek dem videre i andefettet i panna. Strø over litt griljermel og rist panna underveis.

Rødvin og appelsinsaus

3 dl rødvin

3 dl god kyllingkraft

3 dl appelsinjuice

3 ss honning

Fersk timian

Fersk rosmarin

Salt, pepper, smør

Bland alt sammen i en gryte. Knyt urtene til en bukett. Reduser sausen til 1/3-del. Smak med salt og pepper og rør inn en klatt smør like før servering.





Server tynne skiver av andebryst, gylne poteter, smørdampede gulrotstaver og en god ertepuré og hell sausen over kjøttet.





I glassene passer det veldig godt med en god Pinot Noir fra Burgund.

Vel bekomme!