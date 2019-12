Dette var tiårets største mat- og drikketrender

nyheter>>

1 Luksusburgere

Det er faktisk mindre enn ti år siden at en hamburger kun var en hamburger og ikke et kostbart gourmetmåltid som du betalte det hvite ut av øyet for. Hamburgere var redningsplanken for de pengelense, sultne og travle – et måltid som du kunne hive innpå kjapt, godt og billig.

I dag er situasjonen helt annerledes. Du kan fortsatt kjøpe en billig burger på gatekjøkken og bensinstasjoner, for all del, men i dag er burgeren blitt flaggskipet hos mange spisesteder. Nå har alle restauranter med respekt for seg selv en gourmetburger på menyen – og jo mer og særere stasj du hiver oppå kjøttpucken, jo bedre. Og dyrere. Jeg har spist burgere med hvit trøffel, gåselever, størkaviar og västerbottensost – for å nevne noe. Leste om en burger der man kunne få bladgull som topping!