Ramona Lind er Årets tromsøværing: – Jeg håper at Charlie ser på meg fra et sted

nyheter>>

Blant de ti kandidatene til Årets tromsøværing var det en nominasjon som utpekte seg: Ramona Lind (46).

Ikke bare fordi hun ikke er fra Tromsø, men fordi hun i sitt livs verste tid valgte å stå fram og kjempe.

Charlie (22) krasjet med trailer og kjemper for livet: – Enhver foreldres mareritt Charlie Dan Lind var på vei til Tromsø og jusstudiene etter endt juleferie, da en trailer fikk sleng og traff 22-åringens bil. Nå ligger han hardt skadd i koma, og foreldrene vet ikke hvor store hjerneskader sønnen har fått.

Moren til den 22 år gamle tromsøstudenten Charlie Dan Lind, har helt siden ulykken på E8 i januar 2019, jobbet for tryggere vinterveier i nord.

Og for den innsatsen har hun blitt et kjent fjes over hele landet.

Det var iTromsø som møtte henne først på intensivavdelingen på UNN der Charlie lå livstruende skadet.

Nå har iTromsøs lesere kåret henne til Årets tromsøværing. Og hun vant med god margin.

Tidligere vinnere av Årets tromsøværing: 1986: Renholder Ivanna Kristiansen

1987: Artist Jørn Hoel

1988: Ingeniør Bjarne G. Nilsen

1989: Forfatter Arthur Arntzen

1990: Artist Steinar Albrigtsen

1991: Ordfører Erlend Rian

1992: Verdensmester Anita Andreassen

1993: Professor Arne Nordøy

1994: Fotballspiller Sigurd Rushfeldt

1995: Bryter Stig A. Hansen

1996: Tromsø Idrettslag

1997: Bedriftseier Olav Aakre

1998: Pensjonist Margot Lorentsen

1999: Artist Lisa Stokke

2000: Eks-rådmann Wiggo Fjellberg

2001: Audiograf Camilla Sørensen

2002: Professor Trude Haugli

2003: Frivillighetsarbeider Mossa Brandt

2004: Eldregeneral Bitten Barman-Jenssen

2005: 71 grader Nord-vinner Eivind A. Segtnan

2006: Fjellfyrverkerigjengen

2007: Bragerevyen

2008: Laila Lanes og Jan Henry T. Olsen

2009: Lege Mads Gilbert

2010: Forretningsmann Trond Mohn

2011: Politimester Truls Fyhn

2012: Nav-ansatt Vivi Sørensen

2013: Hjelp oss å hjelpe-ansatt Kate Eines

2014: Prosjektleder for Tromsø-marka, Henrik Romsaas

2015: Kunstner Marit Bockelie

2016: Fotograf Audun Rikardsen

2017: Vekstbedriften Tromsø ASVO

2018: Tromsø Matsentral

2019: Ramona Lind

Årets tromsøværing kandidat 2: Ramona Lind: – Jeg la igjen en del av hjertet mitt i Tromsø Ramona Lind (45) ble kjent for hele Norge etter at hun valgte å stå fram i mediene og fortelle om sønnen Charlie som hadde vært i en alvorlig bilulykke. Nå kan hun bli «årets tromsøværing».

Første julen uten Charlie

Avisa møter henne hjemme på Sortland i Vesterålen denne førjulsdagen.

Huset som Charlie og broren David har vokst opp i er pyntet til jul.

Dette blir den første julen uten Charlie. Han døde på UNN 21. mars 2019, etter å ha ligget to og en halv måned i koma.





Siden har Ramona fortsatt å heve stemmen, hun krever strengere regelverk for trailersjåfører: At dårlig skodde og uerfarne sjåfører på vinterføre blir stoppet på grensene, at bøtene heves og at kravene til dekk og trailere skjerpes.

Hjemme i stua, der bildet av Charlie henger i bakgrunnen, overrekkes hun premien fra iTromsøs journalist.

– Jeg håper at Charlie ser på meg fra et sted og tenker: «steike mamma, den der nailet du!»

Tirsdag gikk rettssaken mot trailersjåføren i E8-ulykken: Ramona Lind i retten: – Charlie kommer aldri til å våkne igjen For få dager siden fikk hun beskjed om at sønnen Charlie Dan Lind (22) aldri vil våkne igjen. Ramona Lind har gruet seg til å gjenoppleve det hele i rettssaken mot sjåføren som kvestet sønnen hennes.

Seks priser

– Jeg er veldig beæret, og det er veldig hyggelig. Jeg er så takknemlig for den jobben som dere gjorde i avisa iTromsø. Dere var de første som møtte meg, og dere fulgte opp umiddelbart med nye saker. Dere dro ut på kontrollene og snakket med mange aktører, det var ikke sånn at det handlet om Charlie i alle sakene, og det var viktig for meg, sier Ramona og fortsetter:

– Det var budskapet, det var saken, og det bygde oppunder det jeg hadde sagt. Jeg tror at uten den begynnelsen så hadde det aldri blitt den samme saken verken for meg eller folket.

Ramona ble i tiden før jul nominert til hele seks priser: Årets tromsøværing, årets vesteråling, årets nordlending, Astrid Gunnestads minnepris (kåret av Tara), årets navn (i VG) og Nordlys' kåring av årets nordlending. Hun har vunnet fem av dem.

Ramona Lind er nominert til Årets navn i VG Ramona Lind, moren til Charlie Dan Lind (22) som omkom i en ulykke på E8 i vinter, er nominert av leserne til kåringen av Årets navn i VG.

– Jeg har aldri angret

– Med det bakteppet som er, så er det ikke bare hyggelig. Jeg skulle ønske at Charlie var i live og at jeg aldri ble kjent for dette. Men når livet nå ble slik, så er det veldig hyggelig. Og det er med på å ta meg litt ut av sorgen. Jeg får noe annet å fokusere på.

Samme kveld som Charlie hadde krasjet med den utenlandske traileren valgte Ramona i samråd med familien å stå fram og fortelle om ulykken i sosiale medier. Dagen etter møtte hun mediene på sykehuset. Det er hun glad for at hun gjorde.

– Jeg har aldri angret, for mitt rop har blitt hørt. Charlies liv var ikke forgjeves, og jeg vet han hadde villet at jeg skulle gjøre dette. Da jeg fikk en stemme, så måtte jeg bruke den. Jeg hadde angret hvis jeg ikke gjorde det.

Ramona Lind mener ministeren holder folket for narr etter E8-ulykken: – Kom til Nord-Norge, møt oss og se veiene vi kjører på Moren til trafikkskadde Charlie (22) mener veiene ikke har blitt tryggere, og etterlyser tiltak fra samferdselsministeren. – Jeg forstår ikke at Dale tør å holde på slik, at han ikke gjør noe før flere liv går tapt, sier hun.

– En del av hjertet mitt i Tromsø

Da iTromsø møter Ramona er det noen dager til julaften, men for 46-åringen fra Vesterålen er det lite som minner om julefred. Etter at hun vant Årets nordlending i NRK har ikke telefonen stått stille. «Alle» vil ha en bit av moren til Charlie.

– Jeg tenkte kanskje at Tromsø-folk må være lei av meg, så mye som jeg har vært i avisene. Men så nominerer de meg og stemmer meg fram til denne prisen, sier hun og tar et dypt sukk:

– Det er helt spesielt å få bli Årets tromsøværing. Det var i Tromsø Charlie bodde og det var der han døde. Jeg la igjen en del av hjertet mitt i Tromsø, så den byen vil alltid ha en spesiell plass hos meg.