10 personer fra videregående du garantert møter på byen andre juledag

nyheter>>

Marianne Lein Moe fra vår søsteravis iTromsø har skrevet denne betraktningen om andre juledag på byen:

I årevis har det vært tradisjon for mange å dra ut på byen andre juledag. Kanskje spesielt her i Tromsø. Da går man gjerne ut for å treffe gamle kjente som kanskje ikke bor i byen lenger, eller som har fått en gylden mulighet til å la besteforeldre passa småbarna. I tillegg til å treffe gamle kjente du gjerne vil se igjen, treffer du også en god del andre, du kanskje ikke er like begeistret for å møte.

Her er 10 typer du garantert kommer til å treffe:

Ungdomsklubb-Ulf

Da Ulf gikk på videregående, bleket han hårtuppene, gikk i store FUBU-klær og hadde lenke rundt halsen. Siden han gang på gang strøk på grunn av for mye fravær, gikk han også på videregående ekstra lenge. Noe som egentlig passet han utmerket, siden medelevene stadig ble yngre og yngre. Hans favorittsyssel i helgene var å stikke innom ungdomsklubben, selv om han selv egentlig var for gammel.

Da spiste han landgang med salat og dressing, mens han så på fjortisene danse til «Dirty» med Christina Aguilera, med et håp om at de kanskje ville ha skyss hjem. De gangene han fikk «napp» hadde han alltid klar en flaske Dworek og Fanta Exotic i baksetet. I tilfelle småripsene var tørste. I 2019 har håret trukket seg tilbake og klærne blitt litt trangere, men Ulf foretrekker utestedene med 18 års aldersgrense og han holder seg fortsatt edru og venter på å gi ungjentene skyss og kyss. Hold datteren og lillesøsteren din unna Ulf.

Mimre-Mons

Mons var av typen som hadde en liten, men tett, gjeng bestående av likesinnede gutter på videregående. De spilte mye dataspill og hadde interne vitser ingen andre forsto. Klærne hadde gjerne mamma plukket ut. For Mons var dette den morsomste tiden i hans liv og selv om han ikke var med på så mye, fikk han med seg absolutt alt som foregikk.

Når du møter han på byen, er det ikke sikkert du husker ham, men han husker garantert deg, husker hva du heter, og derfor roper han navnet ditt, mens han ser forventningsfullt og lengselsfullt inn i øynene på deg, i et desperat håp om at du også skal huske ham. Som du ikke gjør. Da vil han gjerne mimre, og dra fram hendelser du aldri husker. Som den gangen da han glemte matpakken to dager på rad («Det var så craaaaaaazy!»). Da Sofie fante en frosk på leirskole i Knutmarka («Det var en veldig spesiell frosk!»). Da læreren satt seg på en prompepute i russetiden («Hørtes SKIKKELIG ut som en SKIKKELIG fjert!») Eller da engelskeksamen ble utsatt ei uke på grunn av lærerstreik («Jippi! Ei ekstra uke å lese på!»). Slik holder Mons gjerne på i timevis, så her gjelder det å beregne god tid. Eller unngå å bli sett, iallfall om du har en idé om å prate med noen andre overhodet.

10 personer du garantert vil møte på Bukta Dersom du ikke kjenner igjen noen av disse, så er du en av dem selv.

Bimbo-Bea

Bea hadde lange, blonde extensions, litt for trange bukser, litt for korte overdeler, lange akrylnegler og leppeforstørrende lipgloss. Alle guttene synes hun var digg og hun var selvfølgelig sammen med den kjekkeste karen på skolen, Aleksander Andre. Dette var toppen av lykke for Bea og ting har vel kanskje gått litt nedover siden da.

I 2019 har Bea fått fylt opp både leppene og brystene skikkelig, mens alle pengene den lykkelige skilsmissen hennes skjenket henne har blitt brukt på å fjerne de fatale rumpeimplantatene hun fikk satt skjevt på under en heisatur til Ayia Napa i 2015. Hun kom nesten med på Paradise i 2008 og har siden fått de tre nydelige barna Adele Desireé, Matheus King Charles Nathaniel og Indigo Apollo <3. Hun har naturligvis prøvd å bli mammablogger på heltid, men sliter med å slå helt an. Når du møter henne på byen, drar hun fortsatt lange blikk fra det motsatte kjønn og vil veldig gjerne ta selfies med deg, men vær på vakt – du kan ende opp på en dårlig lest blogg i nærmeste fremtid. #goodtimes.

Kline-Kari

Kari var med på absolutt alle festene, alltid, og da gjaldt for Kari å kline med flest mulig på kortest mulig tid. Kari var alltid rød og tynnslitt rundt munnen på grunn av all kliningen og ingen var trygge. I ukedagene var hun nesten usynlig, men når helgen kom, var Kari alltid på topp.

Det gikk også bestandig skandaløse rykter om Kari. Enten at hun hadde hatt seg med samfunnsfaglærer Nils i guttegarderoben, hadde hatt nachspiel på fjellheisen eller hadde spist sopp med Kurt Nilsen etter en Idol-konsert i Skarphallen.

I 2019 jobber Kari som kontaktlærer for klasse 9b, har to barn og er gift med en av de mange hun klinte med på studiet. Likevel våkner dyret i Kari igjen andre juledag, og hun er nok en gang beredt for å dele spytt og andre kroppssekreter med gamle, gode venner. Tenn et lys for fylleangsten Kari har tredje juledag.

Hasj-Henrik

Henrik luktet røkelse og hamp, hadde hvite dreads, hempsmykke og T-skjorte med Bob Marley på seg hver eneste dag gjennom hele videregående. I tillegg hadde han for hvert år et nytt Roskilde-festival-armbånd på armen, som han aldri tok av seg. Dette var nemlig årets høydepunkt for Henrik, selv om han aldri helt husket hvilke band han hadde sett.

Henrik kom alltid for sent og labbet da inn i klasserommet i sakte gange, med ryggsekken så langt nede at den nesten slepet seg bortover gulvet. I tillegg stinket han alltid den søte duft av jazz-tobakk.

Henrik sa ikke så mye, men satt alltid for seg selv bakerst i klasserommet, med ordspill ingen andre skjønte, til tross for hans høyfrekvente fnis. Han var likevel vel den som ordnet slik at alle pappaguttene fikk seg artigrøyk på fest i helgen. Når du møter han andre juledag, står han utenfor utestedet med en joint og ler tilbakelent gjennom et par gule tenner. Bob Marley-skjorta er så slitt at den har blitt jord, og er nå erstattet med en T-skjorte med fototrykk av cannabisplanten, som han kjøpte brukt i Christiania i 2013. På armen har hatt fått langt flere Roskilde-festival-armbånd og fikser fortsatt både det ene og det andre til den som måtte være interessert, inkludert seg selv.

10 personer du garantert vil møte på Rakettnatt Det blir ikke Rakettnatt uten at disse er blant publikum.

Flink pike-Frida

Frida var dødsflink på skolen, motivert og målbevisst. Hun fikk seks i alle fag, men var også supersosial, god i gym og aktiv i studentpolitikken. Om flink pike-syndromet hadde et ansikt, var det bildet av henne. Derfor har hun naturlig nok også tatt doktorgrad i medisin rekordtidlig og mastergrad i ledelse, samtidig som hun utviklet en helt ny bærekraftig salve som forhindrer kreft.

Hun har allerede blitt intervjuet en rekke ganger av store publikasjoner og jobber i Dagens Næringsliv som prosjektleder for livsstil i D2. Hun har to vakre og kloke barn, og en schæfer som er nordisk champion i lydighet hvert år siden 2011. Det er en veldig klok hund. Når Frida kommer ut på byen andre juledag, begynner alle å hviske og tiske, og etter hvert som folk blir fullere, vil alle snakke med henne. Og fortelle om sin egen fortreffelighet til henne. Da får hun en mulighet til å virke enda mer fortreffelig, noe hun naturligvis elsker. Frida er veganer, hater julemat og drikker utelukkende økologisk champagne som koster over to tusen kroner flaska. På polet.

Guttastemning-Gunnar

Gunnar har hytta med neven på fest siden han var 15 år og drakk varm Tuborg og hjemmelaget hvitvin med gutta i kjelleren og hadde skyggelua bak fram. Han elsker å treffe alle de gode gamle kameratene sine og skåle, mens han roper «Gutta! Gutta! Gutta!», noe han selvsagt også kommer til å gjøre andre juledag.

Selv om Gunnar nå er voksen og jobber i bank, og har blankpolerte italienske skinnsko, så er den indre 15-åringen hans i aller høyeste grad levende. Gunnar håper i det lengste at #Metoo er en vond trend som snart skal gi seg, derfor klyper han fortsatt jentene fra skolen i rumpa med klissete fingre, mens han sier «åååååå» og Tuborgen er blitt erstattet med dyrt IPA-øl og brett etter brett med enda dyrere tequila. Når Gunnar bærer disse til bordet, roper han gjerne også da «drikke, drikke, drikke» gjennom hele kvelden til stor applaus fra de andre gutta.

Grine-Gro

Gro hadde alltid tonnevis med problemer ingen visste om. Derfor var et klassisk Gro-scenario at hun låste seg inn på do, mens bestevenninnen Overkjørte-Åsa sto utenfor og ville inn. Det kunne være den minste ting som vippet Gro av pinnen. Både på fest og i hverdagen. Fikk hun en dårlig karakter eller forsov seg begynte griningen. Hadde hun mot formodning drukket litt for mye og noen kom med et skeivt ord druknet hun seg resten av kvelden i saltvannstårer.

Begynte hun derimot ikke å gråte, satte hun alltid på sin mest spilte Spotify-låt, «When Susannah Cries» av Espen Lind, som hun alltid var avstandsforelsket i, og gråt elver av tårer, for at hun ikke hadde noe å gråte over.

Når du møter Gro i 2019, er hun tilsynelatende blid og glad, men så klunker hun nedpå et par glass med Rioja, og da er det gjort. Men hun låser seg ikke lenger inne. For hun har gått i gruppe-gråteterapi, og har lært at følelsene må slippe ut. Noe de gjør til gagns. Grine-Gro anno nåtid tar det derfor opp i plenum og begynner å gjennomgå alle utfordringene hun hadde for 15 år siden og alt som var feil med alle andre enn henne selv. Samtidig som hun naturligvis griner, griner og griner.

Dette kan du finne på i juleferien Lurer du på hva du og familien skal finne på i jula? Få oversikt over hva som er åpent og når her!

Meg, meg, meg-Markus

Markus har fra han var liten av fått høre at han er viktig. Veldig viktig. Han har aldri skjønt at det å stille andre spørsmål er en sentral del av å drive en samtale fremover og har et enormt behov for å vise alle hvem han er. Markus overraskes nemlig til stadighet over sin egen vellykkethet og har et enormt behov om å fortelle om den gangen han håndhilste på Rimi-Hagen og alle han kjenner som jobber i Google, og som kan fikse han en jobb der «så lett som bare det».

Markus jobber i dag som eiendomsmegler i et middels stort firma, men hevder i alle fall selv at han kommer til å bli «CEO» om kort tid. I tillegg er han ekspert i medisin, historie og juss, i alle fall ifølge han selv. Han har iallfall ikke papirer på det. Han snakker ofte om hvor mye penger han har, men du må aldri spandere på Markus og tro at du får noe igjen. Han har nemlig kommet langt på å ta imot, uten å gi tilbake. I fylla snakker han en hybrid av norsk og engelsk, og sier mye «Seriously! NOT!». I likhet med da du møtte Markus i gangen på skolen, snur du også nå og går andre veien når du ser han vinke ivrig, mens han venter på at noen skal spandere på han.

Lærer-Leif

Selv om man er voksen er det alltid litt merkelig å møte læreren på byen. Til og med Leif, som var den læreren som hele tiden prøvde å være hipp og kul, som alltid hadde ei flaske Urge i høyre baklomme, og gikk i en litt for trang skinnjakke, innendørs, men som likevel hadde en verre dårlig snus-ånde enn norsklærer Ruth (63) sin kjipe rullings-ånde. Han var av typen som følte at han kom på bølgelengde med elevene da han tok i bruk ord som «stash», «yo!», «WTF?», «LOL» og «saggebukser», og var vel kanskje litt vel ivrig på å sende Itslearning-meldinger til de søteste jentene i klassen. Leif prøvde alltid å innynde seg hos guttastemning-Gunnar og syntes «Die Hard» var helt grei å vise i KRL-timen før jul.

I tillegg hadde Leif halvlangt hår (fordi han fortsatt trodde at det som ble sagt i The Kids-låten stemte) og ring i øret. Når han skulle lære elevene moderne musikk i musikktimen, ble det Nickelback og Oasis på gitar og han satte seg alltid i skredderstilling, og ba klassen organisere pultene i hesteskoform da han skulle snakke med elevene. Når du møter Leif på byen andre juledag, er det aller mest trist fordi han skal henge med medelevene sine, og han har fortsatt halvlangt (og betydelig mindre) hår, ring i øret og hører på Nickelback og Oasis. Og uansett hva han gjør, har han likevel den samme, dårlige ånden nå som da.