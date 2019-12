Rykket ut til bilbrann i Harstadåsen

nyheter>>

Klokken 16.24 melder Troms politidistrikt om bilbrann og at nødetater rykker ut til stedet. Rett for klokken fem opplyser etaten at brannen er slukket.

– Ingen er kommet til skade som følge av hendelsen. Bilen blir gjenstand for videre kimtekniske undersøkelser, heter det i meldingen.