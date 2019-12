UiT svindlet for 12 millioner kroner

nyheter>>

Svindelen skjedde i forbindelse med at universitetet skulle delbetale en regning for en røntgenmaskin. Fakturaen var korrekt og sendt fra rett leverandør. UiT fikk senere en e-postmelding fra det som tilsynelatende var rett avsender med det som skulle være oppdatert betalingsinformasjon.

Fulgte egne rutiner

Universitetet endret derfor betalingen i henhold til egne rutiner, melder universitetet i en pressemelding.

Det ble en uke senere oppdaget at den ekte leverandøren ikke hadde fått penger, og det ble da oppdaget at UiT var utsatt for svindel.

Politianmeldt samme dag

Universitetsdirektør Jørgen Fossland ved UiT sier at saken ble anmeldt til politiet samme dag som svindelen ble oppdaget, og at universitetet har samarbeidet med sin bankforbindelse for å etterforske saken.

- Vi er sjølvassurandør, så dette tapet blir ikke dekket av noen andre. Med mindre etterforskninga gir resultater må vi regne med at vi må dekke tapet sjøl.

Universitetsdirektøren opplyser om at de ennå ikke vet hvor de skal hente pengene.

- I den samlede ramma for 2020 på 3,8 milliarder blir det nå 12 millioner korner mindre. Men la meg understreke at 12 millioner kroner også er mye for UiT. Det er et stort beløp, og en alvorlig hendelse. Dette dreier seg om grovt økonomisk bedrageri.

– Hendelser som dette utfordrer eksisterende systemer og rutiner, og vi ser at det er nødvendig å ha økt overvåkenhet ved større transaksjoner, spesielt ved kjøp fra utlandet, uttaler han.

Fossland vil ikke gå inn på hvem som gikk med på å bytte bankkonto for utbetaling av fakturaen.

- Det ble godkjent i våre systemer av de som skal godkjenne det. Jeg ønsker ikke gå ytterligere i detaljene, men i slike betalinger så er det alltid flere ledd som er involvert.

Politiet skriver i en pressemelding at man ikke har lyktes i å finne de skyldige bak svindelen.

Etterforsket av Kripos

«Politiet har, i samarbeid med Kripos, forsøkt å identifisere gjerningspersonene i saken, men dessverre ikke lykkes.» skriver etaten i en pressemelding.

Politiet advarer mot denne typen av kriminalitet.

Universitetsdirektøren opplyser om at denne typen kriminalitet kalles "Business email compromise" på fagspråk. Det er under en uke siden det ble kjent at Oljedirektoratet ble utsatt for en liknende svindel, hvor de ble svindlet for 17,6 millioner kroner.

Advarer mot fakturasvindel

«Kriminelle utnytter ofte tidspress og særlig sårbare perioder, hvor det kan være vanskelig for enkeltpersoner i bedriften å ha full oversikt over hva som skal betales til hvem. Det er viktig å være klar over at offentlige anskaffelser blir kunngjort i offentlige registre, og at dette er informasjon som kriminelle kan utnytte.

Gjerningspersonene er ofte knyttet til internasjonale nettverk som er utfordrende å etterforske og identifisere, og pengene går ofte tapt. Det viktigste er derfor forebyggende tiltak for å unngå å bli lurt», skriver politiet i pressemeldingen.