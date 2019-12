Sluttsummen på Tromsøbadet ble nesten på en milliard kroner

nyheter>>

Det skriver Tromsø kommune i en pressemelding tirsdag.

Alle sluttoppgjørene med entreprenørene etter byggingen av Tromsøbadet er nå unnagjort. Formannskapet har i dag godkjent den siste avtalen.

– Vi er fornøyde med at alle sluttoppgjørene med entreprenørene er ferdige, slik at vi nå vet hva sluttsummen for Tromsøbadet med stor sannsynlighet blir. Vi har fått et spektakulært og godt besøkt anlegg til byens innbyggere og besøkende. Det er vi veldig glade for, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen i pressemeldingen.

Opprinnelig 488 millioner

I de opprinnelige planene så man for seg en prislapp på cirka 488 millioner kroner - hvorav kommunens egenandel skulle være på i overkant av 250 millioner kroner. Resten av kostnadene skulle dekkes av tippemidler, momskompensasjon, fylkeskommunale midler og såkalte RDA-midler.

Da politikerne i kommunestyret vedtok investeringen for tre år siden var den økonomiske ramma satt til 688 millioner kroner.

Prosjektregnskapet klart til sommeren

Den siste kostnadsrammen vedtatt i kommunestyret var på 982 millioner kroner, før tvister med entreprenører var tatt hensyn til.

Prosjektregnskapet blir endelig klart til sommeren.