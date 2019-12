Stenger Hålogalandsbrua - nå må du kjøre gamle E6

nyheter>>

Vegtrafikksentralen melder at Storlikolltunnelen på E6 stenger klokken 21.00 tirsdag kveld på grunn av vedlikehold. Det betyr at Hålogalandsbrua må stenges i samme tidsrom og omkjøring skjer på gamle E6 - Rombaksveien. Veien åpnes klokken 06.00 igjen for normal trafikk.