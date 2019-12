Sliter med lønnsforskjeller i ny kommune

nyheter>>

Kommunestyret for Tjeldsund 2020 måtte tirsdag ta stilling til om de skulle godkjenne prosjektrådmannens forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene, for å få harmonisert arbeidstida til de ansatte fra Skånland og Tjeldsund, når de sammen blir en kommune ved årsskiftet.

Rådmannen Torbjørn Simonsen orienterte om at man opererer med to forskjellige arbeidstider for administrasjonsansatte i Skånland og Tjeldsund, der administrasjonen i Skånland har hatt ei arbeidstid på 36,25 timer i uka, mens Tjeldsund-ansatte har den mer vanlige 37,5 timer.