Politimann i Nordland siktet for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling

Dette kommer frem i en pressemelding fra politiet.

– Nordland politidistrikt kan bekrefte at en av våre ansatte er siktet av Spesialenheten for politisaker. Politimannen er siktet for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, forteller visepolitimester i Nordland, Heidi Kløkstad i ei pressemelding.

Det er ikke opplyst hvilken kommune eller region politimannen har tjenestegjort.

– Dette er en alvorlig siktelse og politiet i Nordland har opprettet personalsak. Tjenestemannen er suspendert fra sin stilling mens etterforskningen pågår, sier Kløkstad.