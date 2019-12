Snart får de ny skole

nyheter>>

Kommunestyret i Evenes fikk onsdag ei orientering om skolebygginga av rektor Kjersti Markusson og rådmann Rolf M. Lossius. Den nye skolen som bygges av Peab Bjørn Bygg på Liland skal stå klar til 7. august neste år, og ny flerbrukshall skal etter planen stå klar til 1. august 2021.

Vil ha skolemat på nyskolen Gratis skolemat på nye Evenes skole, som skal åpne neste høst, er noe Evenes Ap jobber for.

- Riving av dagens flerbrukshall starter i uke 2, sa rektor, og orienterte om at prosess er i gang for at elevene i byggeperioden, skal kunne bruke gymsal og samfunnshus i Bogen til fysisk aktivitet.