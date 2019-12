Storseier for Lødingen

nyheter>>

Onsdag kveld ble det en klar 34-20-seier over NOR fra Narvik på bortebane. Det sto 15-9 i favør gjestene etter halvspilt kamp i 3.-divisjon avdeling 1.

Nykommer Georgi Atanasov ble toppskårer med ti mål. To av disse satte backen i nota fra sjumeteren. Ingve Kanstad fulgte nærmest med sju skåringer. Øvrige målskårere var Christoffer Sagstad (4), Milen Slavov (3), Martin Haslevang (3), Espen Steiro (3), Niklas Rølvåg (2) og Krister Kristensen (2).

I første serierunde vant Lødingen 38-22 over Kabelvåg borte, mens det ble hele 55-7 over Landsås i runde to.