Et mindre skred har gått over vegen mellom Grøtfjord og Tromvika, opplyser politiet ved 15.20-tiden onsdag. Ca 3,3 m fra avkjøringen til Grøtfjord. Skredet er ca 20-30m bredt og 1,5 m høyt. Det er ingen grunn til å tro at noen har blitt tatt. Vegtrafikksentralen er informert, melder politiet i Troms onsdag ettermiddag.