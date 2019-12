nyheter>>

Hamarøy: 15.15: Presteid: To biler har kollidert. Tre personer involvert. Alle er våkne og bevisste. Nødetatene på veg til stedet, melder Nordland politidistrikt. Oppdatert: 17.00 To av de involverte sendes til legevakt for sjekk. En person fraktes til sykehus i Bodø. Ukjent skadeomfang, melder politiet i Nordland.