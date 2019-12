Harstadværinger i arrest etter bråk på byen

nyheter>>

To personer fra Harstad måtte tilbringe natten i fyllearresten etter å ha vært ute på byen. Den første mannen var i midten i 20-årene, og ble innbragt av politiet etter å ha yppet til bråk i sentrum. Han anmeldes også av politiet for hendelsen. Den andre mannen var 20 år, og ble innbragt for beruselse og forulemping av en offentlig tjenestemann.

Dette er de øvrige hendelsene i Troms og Nordland natt til søndag:

Tromsø: Det var et slagsmål mellom flere personer utenfor et av byens utesteder. Politiet har ryddet opp i forholdet og sendt de involverte i hver sin retning.

Tromsø: Politiet rykket ut til et par slagsmål inne på et av byens utesteder. Her er flere personer blitt gitt pålegg om å forlate sentrum.

Tromsø: En mann i slutten av 30-årene ble innbragt til fyllearresten grunnet beruselse.

Tromsø: En 24 år gammel mann ble innbragt til fyllearresten etter å ha vært i klammeri med en dørvakt. Vedkommende dørvakt skal ha kommet lettere til skade som følge av forholdet.

Tromsø: En 19 år gammel mann ble bortvist fra sentrum da han laget bråk utenfor et utested.

Sandnessjøen: En fører i 40-årene ble stoppet av politiet for kontroll, hvor han da blåste til over lovlig verdi på alkometeret. Bevissikring ble iverksatt, og sak ble opprettet.

Rana: En mann i 20-årene ble pågrepet for bruk av narkotika. En sak ble opprettet, og mannen ble løslatt etter avhør.

Bodø: En mann i 50-årene ble bortvist fra et utested i sentrum etter å ha vært overstadig beruset. Mannen innsettes i drukkenskapsarrest, hvor han deretter begynt å utagere og ikke klarte å ta vare på seg selv.

Bodø: En mann i slutten av 40-årene anmeldes for urinering på offentlig sted i sentrum.

Bodø: En mann i 20-årene ble bortvist fra sentrum etter å ha yppet til bråk og slossing.

Leknes: En mann i begynnelsen av 20-årene bortvist fra sentrum etter å ha utvist utagerende oppførsel.

Bodø: En mann i 30-årene bortvist fra sentrum grunnet utagerende oppførsel.

Bodø: En vanskelig gjest ble bortvist fra et utested på Mørkved.

Bodø: En 30 år gammel mann ble bortvist fra Bodø sentrum etter å ha vært utagerende og aggressiv på et utested.