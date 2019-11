De narkotiltalte advokatene: Frikjent og samfunnsstraff

nyheter>>

Fredag formiddag kom dommen mot de fem tiltalte i den såkalte rekordbeslagsaken, der blant annet to Tromsø-advokater var tiltalt for grov narkotikakriminalitet.

49-åringen har hele tiden nektet straffskyld, mens eks-advokaten (48) innrømte befatning med 1,9 kilo amfetamin.

I dag ble 49-åringen frikjent, mens 48-åringen ble dømt til 340 timer samfunnsstraff.

Strengeste straff ble ni år



Da saken gikk i retten over fem uker i oktober, la statsadvokatene Hugo Henstein og Kirsti Jullum Jensen ned påstand om 8 års fengsel for tyskeren, 11 års fengsel for serberen, 8,5 år for den profilerte eksadvokaten (48), 8 år for tromsømannen (42) og 6 år og 3 måneder for tromsøadvokaten (49).

Tyskeren ble dømt til åtte års fengsel, serberen fikk ni år mens den siste tromsømannen (42) fikk to og et halvt års fengsel – hvor av ett år er betinget.

I tillegg ble tre av dem dømt til å betale inndragning: Tyskeren med litt over 2,3 millioner kroner, Tromsø-mannen med 380.000 kroner mens eks-advokaten (48) må betale 289.000 kroner.

Får samfunnsstraff på grunn av helsen

I dommen skriver tingrettsdommer Oddmund Gamst at retten er enig med aktor i at det er straffeskjerpende at 48-åringen har vært advokat, men at han får reduksjon på straffeutmålingen da han har tilstått og samarbeidet med politiet.

Viere skriver Gamst at «forsvarer har prosedert på at samfunnsstraff bør ilegges (...) under varetektstid i Bodø fengsel fikk alvorlig svertesvikt, infarkt, som ikke ble adekvat behandlet. I lengre tid opplyste han om klassiske hjertesymptomer som ikke ble tatt alvorlig av fengselets medisinske personell med den følge at hjertelidelsen utviklet seg til å bli svært alvorlig, grad 3 som er høyeste grad og kan være livstruende».

Retten sa seg enig i Jan Christian Kvanviks argumentasjon, som forsvarer 48-åringen, da Gamst skriver at alvorlige helseskader som følge av unnlatt helsehjelp i varetektstiden ikke bare får betydning for straffens lengde, men også anses avgjørende for valg av straffereaksjon. Eks-advokaten (48) ble derfor kun dømt til samfunnsstraff.

Et tema i rettssaken var at eks-advokaten skal ifølge tyskeren ha sagt seg villig til å distribuere 20-30 kilo amfetamin til Finnmark. Dette har 48-åringen selv nektet for. I dommen skriver Gamst:

«Han var økonomisk hardt presset og hadde allerede ved mottaket av det første kiloet problemer å betale. At han skulle evne å betale 3 600 000 kroner for 30 kg, eller 2 400 000 kroner for 20 kg, fremstår som lite sannsynlig. Det er heller ikke godtgiort at han hadde kontakter i Finnmark (Alta) som skulle besørge distribusjonen».

Tvil om 49-åringen visste til pengemottak i garasjen

Når det gjelder advokaten (49) argumentere hans forsvarer, Bjørn Arild Langenes, i retten for at hans klient er uskyldig, og at han ikke er med i et narkonettverk kun fordi han kjenner de involverte.

Aktor Hugo Henstein mente derimot at 49-åringen har vært medhjelper og tilrettelagt for salget av amfetamin i Tromsø.

I dommen legger Gamst vekt på at det ikke er bevist utover enhver rimelig tvil at 49-åringen hadde en rolle i nettverket, og skriver at det gjelder selv om eks-advokaten har forklart at 49-åringens garasje ble brukt til mottak av penger for amfetamin.

– Betalinger foretatt i garasjen til NN (49-åringen, journ.anm.) er påfallende, men trenger ikke bety at han var involvert, skriver Gamst, og henviser videre til at tyskeren hadde tilgang til garasjen.

«Ut fra beviskravet foreligger rimelig tvil om NN (49-åringen, journ.anm.) selv var til stede under disse betalingene og om han var kjent med at garasjen ble benyttet til mottak av penger for salg av amfetamin».

Politiet brukte også undercoveragent mot de to advokatene, og noe av dette ble spilt av i retten. Når det gjelder samtalen agenten hadde med 49-åringen, skriver Gamst at «retten kan ikke se at samtalen indikerer at han var kjent med og involvert i saken, heller tvert imot».

Tilfeldighet startet saken

Saken startet da politiet, ved en ren tilfeldighet, fant 66 kilo amfetamin på et hotellrom på Ami hotell 25. oktober 2017. Rommet var leid ut til en serber, som også hadde bodd der med sin tyske fetter. Begge disse mennene kjente en 49 år gammel Tromsø-advokat.

21. juni 2018 ble 49-åringen og en kollega av ham, som nå omtales som eks-advokat (48), pågrepet og siktet for medvirkning til innføring av beslaget. Senere ble det kjent at politiet mener nettverket har mottatt til sammen 87 kilo amfetamin i Tromsø.