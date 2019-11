Døper om «kakemenn» til «julefigurer»: – Aldri fått noen reaksjoner på det

nyheter>>

Nå kan man nok en gang finne julebaksten i butikkene. De fleste kjenner nok til kakemenn, men Bakehuset har valgt å bruke navnet «julefigurer» på sine versjoner av de hvite og røde julekakene.

iTromsø tok turen ut i gata for å høre om folk foretrakk navnet «kakemenn» eller «julefigur».

Kommentar: Slapp bare helt av, Per-Willy. Det blir jul i år også. Fremskrittspartiets øverste mann i Troms er bekymret på julefeiringens vegne. Her skal ikke noen svenske tilstander få ødelegge julekosen vår. Det handler om integrering, skriver Egon Holstad.

– Litt rart

Camilla Pettersen, Hege Lyngmo og Ingrid Hanssen foretrekker navnet «kakemenn».

– Det er jo litt rart at de kaller de «julefigurer», det heter jo «kakemenn», sier Pettersen.

– Alt skal være kjønnsnøytralt nå, man skal jo ikke tråkke noen på tærne, legger Lyngmo til.

De er alle ansatte ved Tusseladden friluftsbarnehage, og forteller at de er bevisst på bruk av kjønn til daglig.

– I barnehagen lager vi både kakemenn og kakekvinner, sier Hanssen.

– Det er viktig å være nøye med likestilling og kjønnsnøytralitet, men på kaker også? spør Lyngmo.

– Hvorfor endre det?

Anette Eilertsen sier at også hun foretrekker navnet «kakemenn».

– Jeg skjønner jo hvorfor de har valgt å bruke et annet navn, med tanke på likestilling, men jeg synes ikke det er nødvendig i dette tilfellet, sier Eilertsen og flirer.

– Det har jo alltid hett «kakemenn», hvorfor endre det? spør Eilertsen.

Karl-Ivar Thorbjørnsen og Jan Forshaug forstår ikke hvorfor de har valgt å endre navnet.

– Vi har jo vokst opp med ordet «kakemenn», sier Forshaug.

– Navnet «kakemann» er jo gammel tradisjon, vi kan ikke se på dette som diskriminering. Gamle tradisjoner blir jo borte. sier Thorbjørnsen.

– Skal være riktig benevnt

Administrerende direktør Inge Forsaa i Bakehuset Nord-Norge forteller at det er mange år siden de valgte å endre navnet på kakene.

– Vi har kalt de «julefigurer» i mange år, så lenge jeg kan huske, sier Forsaa.

Han sier at årsaken til navneendringen er at «kakemenn» ikke er et kjønnsnøytralt ord. Han forteller videre at de ikke har fått noen negative reaksjoner på navnet.

– Vi har aldri fått noen reaksjoner på det. Det er bare en ting vi selv har valgt å gjøre, sier Forsaa og fortsetter:

– Det er akkurat som at det ikke lenger heter «Champagnebrus». Det har å gjøre med at ting skal være riktig benevnt. Så da har vi valgt å kalle kaken «julefigurer», sier Forsaa.

Går for det tradisjonelle navnet

Mens Bakehuset Nord-Norge har valgt å kalle kakene for «julefigurer», har både Tromsø Bakeri og Pedersens bakeri valgt det mer tradisjonelle begrepet «kakemenn».

– Vi har ikke kommet dit ennå at vi kaller de noe annet enn kakemenn. Men vi lager både kakemenn og kakekvinner, sier daglig leder Kristian Wik i Tromsø Bakeri.

Baker Ronny Eriksen ved Pedersens Bakeri forteller at de også fortsetter å bruke det mer tradisjonsrike navnet.

– Det har jo alltid hett «kakemenn», og det er det vi kaller det for, sier Eriksen.

– Ny tid kan kreve nye ord

Siri Gerrard er professor emerita i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved senter for kvinne- og kjønnsforskning på UiT. Hun humrer når hun får høre at Bakehuset har valgt å kalle kakene for «julefigurer», men påpeker at det er gode årsaker til hvorfor dette kan være på sin plass.

– Rent symbolsk så har nok mange vokst opp med «kakemenn», og da kan det fort bli for mye av det gode når navnet endres. Men for andre vil det kanskje passe best å kalle de for figurer, sier Gerrard og fortsetter:

– For meg skal det mye til for å endre på navnet «kakemenn». Men jeg har sansen for nye ord, og i vår tid diskuterer vi ikke bare kvinner og menn, vi diskuterer også et tredje kjønn, i tillegg til blant annet homofile, lesbiske, transpersoner og flere. Symboler endres med den tiden man lever i, og kanskje det er det man vil dekke med det nye ordet, sier Gerrard.

Hun synes det er artig at Bakehuset har valgt å gå for et utradisjonelt navn på julekakene.

– Ny tid og nye kontekster kan kreve nye ord, sier Gerrard.