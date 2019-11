Selskap ber om millioner for å utrede Nord-Norgebanen på nytt

nyheter>>

Norsk Bane – et selskap som i hovedsak er eid av enkelte norske kommuner sørpå, og jobber for utbygging av høyhastighetstog i Norge – tok tidlig i høst kontakt med Tromsø kommune. De ber om flere millioner for å lage en ny jernbaneutredning for Nord-Norge. Svarfrist: Det haster, skriver iTromsø.

Ifølge selskapet er det god grunn til å tvile på flere av vurderingene i Jernebanedirektoratets utredning.