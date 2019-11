Dette jobber politiet med søndag

nyheter>>

Rana: 15.06: UP har gjennomført fartskontroll i 60 sonen. Fire forenklede forelegg utstedt. Høyeste hastighet var 81 kilometer i timen.

Kasfjord: 14.29: Politiet har rykket ut sammen med brannvesenet til en pipebrann. – Vi har akkurat ankommet stedet. Ingen personskade eller materiell skade per nå, opplyser politiet.

Fauske: 13.37: UP har avholdt promillekontroll i Valnesfjord. 50 førere kontrollert. Ingen reaksjoner.

Skjervøy: 13.24: Kystvakta ved KV Heimdal har bistått politiet med gjennomføring av promillekontroll av båtførere utenfor Skjervøy. Totalt ble 29 båtførere kontrollert. Ingen overtredelser.

Beiarn: 12.56: Politiet har kontrollert 15 førere i promillekontroll i sentrum. Alle var edrue. En fører fikk gebyr for manglende bruk av belte. En mopedist fikk gebyr for manglende bruk av hjelm.

Sørbotn: 12.26: En bileier anmeldes for å ha drukket alkohol i etterkant av et trafikkuhell etter å ha kjørt bilen sin i grøfta i natt. Blodprøve sikret. Det opprettes sak og tas beslag i førerkort.

Storfjord: 12.13: Promillekontroll gjennomført på Oteren. 25 bilførere kontrollert. En person anmeldes for å ha kjørt bil uten gyldig førerkort.

Mo i Rana: På E6 på Langneset har UP gjennomført promillekontroll. 156 kontrollerte førere, ingen var alkohol- eller ruspåvirket.

Mosjøen: 09.36: Patrulje har avholdt promillekontroll på Baustein. 80 førere ble kontrollert. Ingen reaksjoner.

Tromsø: 09.22: UP har gjennomført promillekontroll i sentrum. Alle de 94 kontrollerte bilførerne var i fin form og fikk kjøre videre.

Rana: 07.23: Melding om totalvraket bil utenfor vei. Ingen personer tilstede ved bilen. Skilt tatt av. Politiet har forsøkt å finne de involverte i flere timer, da vi har fryktet for at noen kunne være skadet. Tre personer involvert. En er allerede sendt til sykehus med bruddskader. 07.25: Har fått kontroll på de to andre involverte. Første prioritet er å sjekke om de er skadet. – Vi er på vei til legevakta med dem. Fører og eier av bil erkjent å ha kjørt bilen. Han har ikke førerkort, noe vi antar kan være grunnen til at de ikke har varslet.

Narvik: 05.45: Melding om person som har forsøkt å ta seg inn i ett hus. Har knust verandadøren til innringer. Klarte ikke å komme seg inn og gikk videre. Politiet har kontroll på vedkommende. 06.01: Vedkommende overstadig beruset. Kjøres til legevakt for sjekk.

Tromsø: 05.24: I tillegg til politiets egne patruljer har mannskaper fra Norsk Folkehjelp i Tromsø og Tromsø Røde Kors bidratt med å håndtere nattens hendelser. – De har vært en god ressurs for både politiet og Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral. Stor takk til de frivillige, melder operasjonsleder Per Arve Aas.

Leknes: 04.55: Bil målt til 95 kilometer i timen i 60-sonen. Fører anmeldes og får førerkort beslaglagt. Vedkommende erkjent forholdet og samtykker til beslag av førerkort.

Tromsø: 04.26: Kvinne i 20-årene innbrakt og satt i drukkenskapsarrest. Hun blandet seg inn i politiets arbeid og nektet å oppgi personalia til patruljen. Hun anmeldes for ikke å ha oppgitt personalia. Sak opprettes.

Mosjøen: 03.54: Melding om feststøy som gjør at naboer ikke får sove. Ansvarlig på adressen fått pålegg om å holde det rolig resten av natten.

Bodø: 03.52: Vanskelig gjest på utested dyttet til polititjenesteperson når de skulle hjelpe vaktene med å få han ut. Utenfor kom en annen person og blandet seg inn i politiets jobb. Begge fraktes i arrest og anmeldes. Begge var beruset.

Finnsnes: 03.46: Politiet kom over en mann som hadde ramlet og slått seg på glatta. Var såpass forslått at det ble sendt ambulanse til stedet. Mannen ble med ambulansen til legevakta. Ingen videre sak for politiet.

Tromsø: 03.44: Politiet har vært på et av byens utestedet etter melding om en mann som var iført cowboy-klær og bar på to revolvere. Han hadde vært på countryfest. Revolverne var leketøy.

Harstad: 03.35: Kvinne i 30-årene måtte oppsøke legevakta etter å ha blitt utsatt for vold av ei kvinne på et av byens utesteder. Opprettes sak på forholdet og følges opp over helgen.

Tromsø: 03.34: Mann i 20-årene bortvist fra et av byens utesteder på grunn av dårlig oppførsel. Pålagt å holde seg borte frem til klokken 08.00.

Bodø: 03.27: Klokken 02.13 ble en person kastet ut av utested på Mørkved. Deretter ble vedkommende vanskelig og slått til vakt, noe som medførte ett kutt over øye. Person pågrepet og satt i arrest. Anmeldes for forholdet. Vakt dratt til legevakt for sjekk.

Tromsø: 03.10: Mann i 40-årene anmeldes for bruk av narkotika. Han ble påtruffet inne på et av byens utesteder. Avhørt på stedet og erkjente straffeskyld.

Fauske: 03.07: Person ville ikke forlate utested. Ikke edru, men desto mer sint. Vedkommende har slått og sparket i vegger og knust en rute. Politiet er på stedet. 03.23: Vedkommende sendt hjem. Blir anmeldt.

Svolvær: 02.48: Melding om slåssing ved utested. Viste seg å være lekeslossing. Ene personen overstadig beruset. Vedkommende er bortvist fra sentrum.

Helgeland: 02.40: Mann bortvist fra sentrum etter å ha forsøkt å starte slåsskamp. Vedkommende er bortvist til klokken 08.00.

Tromsø: 02.38: Mann i 20-årene innbringes og settes i drukkenskapsarrest. Oppførte seg dårlig på utested.

Finnsnes: 02.32: Politiet har kjørt en mann i 20-årene hjem fra sentrum på grunn av dårlig oppførsel. Han fikk et pålegg om å holde seg borte fra sentrum frem til klokken 08.00.

Mo i Rana: 01.49: Overstadig beruset person bortvist fra sentrum frem til klokken 08.00. Ikke ønsker på utested. Forsøker likevel gjentatte ganger å komme seg inn. Alt for full.

Tromsdalen: 01.44: Politiet har stanset en bil hvor fører, en gutt i slutten av tenårene kjørte uten gyldig førerkort. Sak blir opprettet.

Sortland: 01.15: Mann gått inn i feil leilighet og lagt seg til å sove. Politi er på stedet. – Fått han prekevert i rett leilighet. Fått pålegg om å holde seg der. Han var ikke edru. 01.22: Vedkommende valgte ikke å benytte seg av tilbudet. Tas med og settes i drukkenskapsarrest. Anmeldes for brudd på pålegg.

Finnsnes: Politiet har bortvist en mann i 20-årne fra sentrum frem til klokken 08.00. Han var beruset og utgjorde et ordensproblem. Tatt hånd om av en god kompis.

Harstad: 01.08: Politi og ambulanse rykker ut til en utforkjøring på Kilhusveien. Det skal ifølge melder til politiet ikke være personskade. 01.28: Fører, en gutt i slutten av tenårene, fremstår som alkoholpåvirket. Fører og en passasjer tas med til sykehuset for sjekk. Blir etter hvert fremstilt for blodprøve.

Tromsø: 00.49: Politiet kjører en mann i 20-årene hjem til bopel. – Han har fått litt for mye å drikke, og blir tatt hånd om av kjæresten da han kommer hjem.

Mosjøen: 00.34: Person bortvist fra utested. Nektet å forlate da han fikk beskjed av vaktene. Bortvist av politiet.

Harstad: 00.26: Politiet er på en adresse i Kilbotn etter melding om fest med støy og bråk. Flere personer på adressen. Politiet sørger for å avslutte festen. 01.54: Tre gutter i tenårene som var på festen, erkjenner bruk av narkotika. Avhørt på stedet. De følges opp av forebyggende gruppe. Sak opprettes.

Skjervøy: 00.05: Nødetater rykker ut etter melding om brann i grillhytte. Skal ha vært to personer i grillhytta da brannen oppsto. Ikke meldt om personskader. Brannen er slukket. 00.17: Grillhytta er ikke skadet. Var i forbindelse med fyring av bål at noe eksploderte. Brannen ble slukket av de som var i hytta. De to personene tas til helsesenteret da de opplyser å ha blitt eksponert for røyk. Det opprettes sak på forholdet. 00.52: Etter en helhetsvurdering opprettes det ikke sak på forholdet.

Mosjøen: 00.04: Person slått til en vakt på utested. Har kontroll på vedkommende og blitt kjørt hjem. Har fått pålegg om å holde seg der frem til i søndag. Anmeldes.

Silsand: 00.02: Politiet har vært på en privatadresse hvor en hjemme alene fest gikk over styr. Ved hjelp av gode hjelpere og edru voksne ble festen avsluttet og roen gjenopprettet.