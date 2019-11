nyheter>>

Da Postkodelotteriet ringte den heldige vinneren, som har lodd i postkoden 9411 DM, klarte hun først ikke å tro på det hyggelige budskapet. Da samtalen var over, sjekket kvinnen at nummeret hun ble oppringt fra faktisk var Postkodelotteriets – noe som viste seg å stemme.

– Jeg trodde det var en spøk. Hun som ringte og fortalte at jeg hadde vunnet må ha trodd at jeg var gal, for jeg klarte rett og slett ikke å tro på det, sier den glade vinneren.