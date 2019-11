Handle på Singles Day eller Black Friday? – Ha is i magen, råder prisekspert

nyheter>>

– Ha is i magen. Under Black Week og på Black Friday finner du trolig enda flere varer og kategorier med høyere prisavslag, sier Norgessjef Are Vittersø i pris- og produktsammenligningstjenesten Prisjakt.no i en pressemelding.

Singles Day er opprinnelig et nyere, kinesisk handelsfenomen, og er uløselig knyttet til datoen 11. november – etter som hvert av ett-tallene (11.11) skal representere et enslig individ. Bølgen traff lavmælt Norge i 2017, men i fjor var det betydelig flere nettbutikker som kastet seg på trenden med fristende tilbud et par uker før Black Friday og Black Week. Eksperter på shopping og handlemønstre tror på ytterligere salgsvekst i år.