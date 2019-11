Medkila sikret seier

nyheter>>

Det var 58 minutter ut i kampen at Mette Skau skåret for Harstad-laget i sesongens siste kamp.

Medkilas lag: Hanne Larsen - Kim Dolstra. Mette Skau (76 Martine Brustad), Silje Johansen, Liv Solveig Miklegard, Ida Fossem, Maria Hustad (87 Hedda Jaobsen), Agnethe Mathisen, Rachel Hignett (76 Ida Kristine Nylund, Lotte Fossem, Emilie Dahl.

Medkila endte på fjerdeplass i 1. divisjon for kvinner med 41 poeng. Med 3-1 seier for Fløya over Grand Bodø på bortebane, har Tromsø-laget sikret seg seier i 1. divisjon. Fløya må spille kvalifisering for opprykk til eliteserien. Medkila er sikret plass i neste års 1. divisjon for kvinner. Grand Bodø må ut i kvalifisering for å berge plassen i 1.- divisjon for kvinner.

Serien skal skrumpes ned til 10 lag fra 2020-sesongen. Vinneren møter lag nummer ti i Toppserien til en kvalifisering om å få spille i toppdivisjonen. Lagene fra 9. plass og nedover rykker ned til 2. divisjon, mens 8.-plassen skal spille kvalifisering mot vinneren av kvalifiseringsrunden mellom avdelingsvinnerne i 2. divisjon om retten til å spille 1. divisjon neste sesong. KIL/Hemne og Viking er mulige motstandere for Grand Bodø.

Vi kommer tilbake med kommentarer fra Medkila-kampen senere i kveld.