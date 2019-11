Dette jobber politiet med søndag

nyheter>>

Leknes: 08.31: Politiet har gjennomført promillekontroll og dokumentkontroll i krysset idrettsgata/Storvollveien. 34 stk. førere kontrollert, ingen reaksjoner, opplyser Nordland politidistrikt.

Hundbergan Tromsø: kl 03.50. Melding om bil som har vært utenfor vegen men fortsatt mot Nordkjosbotn. UP rykket ut , fant bil og fører som mistenkes for kjøring i beruset tilstand. En annen person som var i bilen mistenkes for å ha kjørt deler av strekningen. Også denne blir anmeldt, melder Troms poltidistrikt.

Tromsø: 03.29: En person brakt til sykehus etter et slagsmål. Det har vært totalt 3 involverte. En person er knivstukket. Den skadde er bevist, mottar behandling på akuttmottak, opplyser politiet i Troms.

Hattfjelldal: 00.31: UP har gjennomført promillekontroll. 8 bilførere kontrollert, alt ok, melder Nordland politidistrikt.