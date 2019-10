Tobias Nygård Vibe valgte Alta etter et kort proffeventyr. Nå står han overfor et nytt valg

– Jeg er i kontinuerlig dialog med agenten min. Nå ser jeg an hva som skjer med ny klubb frem til 1. januar. Jeg har en del interessenter her i nord, uten at noe er spikret, sier Nygård Vibe til Vol.