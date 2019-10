Advokat påpekte EØS-reglene som ville frifinne klienten. Nord-Troms tingrett avviste argumentet og dømte småbarnsmor til fengsel

Advokat Anneli Bendiksen forsvarte en kvinne som i Nord-Troms tingrett var anklaget for trygdesvindel. Bendiksen mente at kvinnen burde frifinnes på bakgrunn av at kvinnen opptrådte i henhold til EØS-avtalen og dermed innenfor norsk lov.