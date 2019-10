Sindre begynte med dop 1. desember i fjor, og snart ble det stadig tyngre stoffer. I romjula ble han siktet etter dødsfallet på en 19 år gammel jente

Det begynte med anabole steroider for å bli kraftig. Det ble snart til tyngre stoffer. Etter bare noen uker med dop ble Sindre Halvorsen siktet etter et dødsfall på en fest i romjula 2018. Det var bare starten. På en vei nedover i et kaos av rus, arrestasjoner og selvmordsforsøk.