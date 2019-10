Her stemmer de for ny styringsform i nyfylket

nyheter>>

41 stemte for parlamentarisme, og 16 delegater stemte imot da saken ble behandlet under konstitueringsmøtet til det nye fylkestinget i Harstad mandag.

For å kunne innføre parlamentarisme var fylkestinget avhengig av to tredjedels flertall, eller 38 stemmer. De fikk godt over to tredjedeler. Ap, Sp og SV fikk med seg Høyre for å få flertall for parlamentarisme som styringsform.