På grunn av effektiviseringskutt i statlig sektor på 0,5 prosent, må likevel UiT forberede seg på å måtte kutte 16,6 millioner kroner.

– UiT har iverksatt en rekke tiltak for å rasjonalisere og effektivisere driften for å spare inn et samlet budsjettkutt på 101 millioner kroner de siste fem årene. Et ytterligere kutt på over 16 millioner kroner i 2020 vil bli krevende, sier prorektor for forskning og utvikling ved UiT, Kenneth Ruud i en pressemelding.