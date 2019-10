nyheter>>

Det var i Tromsø at en beruset mann i 20-årene forsøkte å skalle ned en politimann. Han fikk et pålegg fra politiet om å forlate stedet, noe han ikke reagerte godt på. Etter voldsforsøket ble han innbragt til stasjonen. Han ble deretter anmeldt både for ikke å etterkomme politiets pålegg om å forlate utestedet, samt for forsøk på vold mot tjenestemann.

Dette er de øvrige hendelsene i Troms og Nordland søndag:

Finnsnes: En ambulanse måtte hente en beruset mann i 20-årene på Senja. Mannen trengte tilsyn av lege på grunn av rus. Mannen hadde utagert kraftig og ble holdt nede av andre festdeltagere. Politiet bistår ved fremstilling for lege.

Narvik: Vi har vært på en privatadresse på Ankenes der en fest som har kommet ut av kontroll. Anslagsvis 70-80 personer tilstede på adressen. Festen er avsluttet. Huseier anmeldes for ordensforstyrrelse.

Harstad: En beruset mann i 40-årene be innbrakt fra et utested etter melding om ufin oppførsel, deriblant filming av andre personer uten lov. Han anmeldes for forulemping av offentlig tjenestemann.

Tromsø: Politiet mottok flere meldinger om feststøy på sentrumsnære adresser i natt. Politiet hadde ikke kapasitet til å følge opp.

Tromsø: En mann i 50 årene ble overlatt til helsevesenet av politiet på grunn av sterk beruselse.

Tromsø: 3 jenter på 17 og 18 år ble innbrakt fra fest på et privat sted. Det foreligger mistanke om bruk av narkotika.

Harstad: Politiet oppsøkte en privat adresse etter en melding om ungdomsfest hvor det var omløp av narkotiske stoffer. Flere foreldre ble oppringt. Politiet gjorde beslag av mindre mengder hasj på stedet. Straffesak opprettes på en mann i 20-årene.

Tromsø: En beruset mann i 50-årene innbrakt fra en privat adresse på Tromsøya etter å ha utøvd vold mot husverten. Mannen ble innsatt i drukkenskapsarrest, og den fornærmede part ønsket ikke å anmelde forholdet.

Kvaløysletta: En gutt i tenårene på lett MC ble målt til 79 km/t i 50 sone. Førerkortet beslaglagt og sak blir opprettet.

Andøy: Bil kjørt av veien, fører uskadd. Mannen som kjørte bilen mistenkes for ruskjøring, og fremstilles for bevissikring.

Bodø: Det utviklet seg en slåsskamp i sentrum mellom to menn. En person sendt legevakt for sjekk. Ikke alvorlig skadd. Motparten bortvist fra sentrum. Politiet gjorde etterpå videre undersøkelser i saken.

Bodø, sentrum: En mann ble kontrollert etter markering av en narkotikahund. Avhørt på stedet. Anmeldes.

Rana, Mo sentrum: Mann bortvist fra sentrum grunnet aggressiv oppførsel utenfor utested.

Fauske: Beruset mann bortvist fra sentrum grunnet aggressiv oppførsel ovenfor andre gjester på utested.

Bodø: To menn stanset og kontrollert på utested etter at en av politiets narkotikahunder gjorde markering. Begge er avhørt på stedet. Anmeldes.

Svolvær: Mann bortvist fra sentrum på grunn av aggresiv oppførsel ovenfor andre gjester på utested.

Bodø: To menn bortvist fra sentrum grunnet aggeressiv opptreden i drosjekøen.

Mo i Rana: Bil stanset for kontroll sør for sentrum etter tips om vinglete kjøring. Fører fremstår som overstadig beruset. Bevissikring utført. Siktede er utenlandsk statsborger, settes i arrest i påvente av avhør.

Meløy: 3 unge menn siktet for bruk av narkotika. Bevissikring utført. Anmeldelse.

Fauske: Politiet har avsluttet en privatfest med mange mindreårige.

Kabelvåg: Politiet har vært innom en privatadresse etter melding om høylytt krangel på stedet. Partene har gått hver til sitt, vi forlater.