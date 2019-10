Kritisk til «113»-opptak av hennes hjertesyke far

nyheter>>

Det skriver Dagbladet tirsdag.

Mandag denne uken fikk Larsen beskjed om at hennes far (77) hadde hatt en hjertestans og ble sendt til UNN. I et Facebook-innlegg mandag, retter hun skarp kritikk mot UNN og NRK.

– Min fåmælte far som går en gang for lite til lege en en gang for mye, og som aldri si nei har blitt omringet av NRKs 113-team da han skulle transporteres inn i helikopter. Mannen som nesten ikke har greid å prate, puste eller kjent igjen mamma eller barnebarn i dag på sykehuset i Narvik har selvsagt gitt sitt samtykke til NRK, som den fåmælte og snille mannen han er, skriver Larsen i innlegget.

Fikk ikke plass i heisen

Larsen, som selv er innlagt på UNN, dro ifølge Dagbladet til sykehusets akuttmottak for å møte sin far, hvor hun skal ha møtt på kamerateamet som produserer neste sesong av NRKs realitydokumentar «113».

– Da han kom inn, var det ikke plass til oss i heisen fra 5. til 9. etasje, fordi kameraene skulle være med inn. Det var det eneste stedet vi kunne ha snakket med ham, sier hun til Dagbladet.

Brev til helseministeren

Nå setter hun spørsmålstegn ved om helsepersonell skal få innhente samtykke hos syke mennesker på vegne av NRK - og om hennes far i det hele tatt var i stand til å samtykke til å bidra i et TV-program ifølge avisen.

Larsen har sendt brev til helseminister Bent Høie, der hun ber om en lovmessig og etisk vurdering av praksisen ifølge Dagbladet.

Beklager

– Vi beklager selvfølgelig Larsens opplevelse i går. Ingen pasienter eller pårørende kommer på TV uten at de ønsker det selv i «113». De som har sett programmet vet at vi ikke sladder noen, men bare viser personer som ønsker det selv, sier Tone Lein, programsjef for programavdelingen til NRK Nord-Norge, til Dagbladet.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er også gjort kjent med kritikken ifølge avisen:

– Vi er i gang med å innhente informasjon fra alle involverte (flere aktører) for å få et helhetlig bilde av hendelsen. Dersom det viser seg at vi har gjort en feil vurdering rundt innhenting av samtykke, beklager vi det på det sterkeste, skriver UNN i en e-post til Dagbladet.