Siste dag av rettssaken i gang

Aktor Siv Remen regner med at man blir ferdige mandag med prosedyrene i saken der en mann i 60-årene fra Tjeldsund, er tiltalt for seksuell handling mot åtte fornærmede under 16 år, og seksuell omgang med en av dem. Hendelsene skal ha skjedd i perioden fra 2012 til 2017.

Voksne vitnet om lignende forhold Voksne menn med lignende historier som fornærmede, vitnet i Tjeldsundsaken onsdag.

Først mandag morgen skal etterforskningsleder Ragnhild Normann forklare seg om forløpet i saken. Deretter skal en helsesykepleier fra kommunen forklare seg. Så vil forsvarer påberope et nytt vitne. Noe bevismateriale skal også legges fram, før prosedyrene starter trolig etter lunsj.