Dette jobber politiet med søndag

nyheter>>

Tromsø, Borgtun skole: 10.05: Politiet har mottatt meldinger fra naboer til skolen om at det arbeides på stedet. Ansvarlig entreprenør kontaktet. Opplyste at de legger ut nytt kunstgress. De avslutter arbeidet som følge av klagene, melder Troms politidistrikt.

Heggelia: 09.40: Politiet har avholdt promillekontroll på E6. De kontrollerte 16 bilførere som alle bestod blåseprøven og fikk kjøre videre, melder Troms politidistrikt.

Tromsø: Kl. 06.45. Mann i 40 årene innbrakt og satt i drukkenskapsarrest. Han ble funnet sovende utendørs i sørbyen. Kan vi håpe på at dette var nattens siste innbringelse?, melder politiet i Troms.

Storslett: Kl. 04.40: Politiet rykket ut til en privatadresse etter melding om at en mann stod og hamret på døren. Vedkommende var ukjent for beboerne og fremstod som aggressiv. Patruljen fant ikke mannen. En snau time senere fikk politiet telefon fra en mann som opplyste at han hadde fått en ukjent søkkvåt mann i huset. Vedkommende hadde lagt seg på et soverom. Politi og ambulanse rykket ut til adressen og fikk kontakt med mannen. Mannen er i 30 årene og hadde ingen forklaring på hvorfor han hadde tatt seg inn i huset. Avklart boforhold og kjørt hjem, meder Troms politidistrikt.

Harstad: Kl. 04.25. Melding om svært beruset mann i 20 årene ved bussterminalen. Patruljen tok han inn i varmen og passet på han i påvente av at han ble hentet av en slektning, opplyser politiet i Troms.

Tromsø: Kl. 03.50: Mann i 20 årene innbrakt og satt i drukkenskapsarrest da han var ute av stand til å ta vare på seg selv.

Tromsø: Kl. 03.10: Kvinne i 20 årene innbrakt og satt i drukkenskapsarrest da hun var ute av stand til å ta vare på seg selv, melder politiet i Troms.

Tromsø: Kl. 03.05. Mann i 20 årene innbrakt og satt i drukkenskapsarrest. Var involvert i slossing på Stortorget og fremstod som et ordensproblem.

Storslett: Kl. 02.50. Melding om slossing på et av byens utesteder. Patruljen har vært i kontakt med de involverte parter og følger opp saken over helgen.

Harstad: Kl. 02.30. Mann i 30 årene bortvist fra sentrum etter å ha vært involvert i slossing på et av byens utesteder. En kompis tok ansvar og fikk han med seg ut av byen.

Tromsø: Kl. 02.15. Mann i 50 årene innbragt og satt i drukkenskapsarrest etter å ha slått til ei dørvakt ved et av byens utesteder.

Harstad: Kl. 02.11: Gutt i slutten av tenårene involvert i slossing ved et av byens utesteder. Patruljen ga han pålegg om å forlate sentrum, men det etterkom han ikke. Anmeldes for dette og kan vente seg et forelegg, melder politiet.

Harstad: 02.10: Beruset person gitt pålegg om å forlate sentrum. Etterkom ikke. Innbrakt i arrest. Anmeldes for ikke etterkommet pålegg av politiet.

Harstad: Kl. 02.00. Politiet mottok flere klager over høy musikk og støy fra en privatadresse i sentrum. Det var et 50 års lag med god stemning. Fikk beskjed om å holde vinduer og dører lukket.

Storslett: 0151: Patrulje stanset 16-åring i kjøring av ATV (uten førerkort). Satt i kontakt med foreldre. Sak opprettet 0256: Ny melding om vold på utested. Sak opprettet. Mistenkte oppsøkt og avhørt, melder politiet i Troms.

Harstad: Kl. 01.45. Melding om en bil som forlot en adresse på Gansås med for mange personer i bilen. Bilen påtruffet og stanset. Hadde en passasjer for mye i bilen. Fører, en mann i 20 årene ble ilagt et forenklet forelegg, melder Troms politidistrikt.

Brønnøysund: 01.42:Melding om brann i bygning i Industriveien. Nødetatene på stedet og jobber. Er et lagerbygg som det har vært brann i. Brannvesenet har kontroll og jobber med etterslukking, melder Nordland politidistrikt. 02.42: Det er ikke et lagerbygg men en container som står på et inngjerdet område, opplyser politiet.

Tromsø: Kl. 01.20: Kvinne i 20 årene innbragt og satt i drukkenskapsarrest da hun var et ordensproblem i sentrum.

Sommarøy: 01.13: Melding om beruset kranglete person som hadde gjort skadeverk på inventar i hytter. Personen hentet og satt i drukkenskapsarrest. Anmeldes for skadeverk, melder politiet.

Tromsø: 01.07: Melding om flere personer som slåss i nærheten av kinoen. Opphørt før patruljen ankom. På stedet var igjen en beruset kvinne (20) uklart om hun var involvert i hendelsen - kvinnen tatt hånd om og satt i drukkenskapsarrest. Ingen sak opprettet av patruljen.

Harstad: Kl. 01.05. Politiet rykket ut til et av byens utesteder etter melding om at en gutt i slutten av tenårene plaget andre gjester på stedet. Var svært beruset og uønsket på stedet. Ble tatt hånd om av en slektning, melder politiet.

Harstad: Kl. 00.45. Politiet har vært på en adresse i sentrum og avsluttet en ungdomsfest, melder politiet. 0031: Melding om overstadig beruset kranglete mann (19). Bortvist fra sentrum .

Mo: 00.05: Politiet er på gamle Selfors skole. Melding til politiet om at noe knuses rundt kl 23.40. Vinduer er knust og dører er ødelagt, samt at brannslukkere er tømt. Vi oppretter sak og etterforsker. Tips kan meldes på 02800, melder Nordland politidistrikt.

Tromsø: Vi har fått melding om hester på rømmen i Kaldfjord. Vi har ikke lykkes å få kontakt med potensiell hesteeier ennå. Bilister må være oppmerksomme.

Lørdag kveld:

Tromsø: 2352: Melding om krangel på privat adresse og trussel med kniv. Patruljene til stedet med bevæpning. Uklart om kniv har vært involvert. En part bortvist. Ingen anmeldelse fra politiet. Uklart om partene anmelder.

Saltstraumen: 23.00: Vi har mottatt flere klager fra beboere som har klagd på mopedkjøring i området. UP har vært i området i kveld. De har stanset tre mopeder. To av disse fikk forkled forelegg for manglende registreringsnummer. Foresatte informert, opplyser politiet i Nordland.

Fauske: 21.45: Nødetatene rykker ut til boligbrann. Det brenner i et rekkehus, tre boenheter. Alle leiligheter er berørt. Info vi har samlet på stedet tyder på at alle beboere er ute av huset.Fugleveien og Sisikveien er sperret. Brannen er slukket. Bygget gjennomsøkt. Ingen personskader, melder politiet i Nordland. Etterforsking startet. Salten Brann har vakt på stedet inntil videre.

Rana: 21.00: Båsmoen. Politiet har i tidsrommet 1820 til 2040 avholdt laser fartskontroll i Nordåsveien, 40 sone. 5 ff skrevet. Høyeste fart 61 km/t.