Dette jobber politiet med lørdag

Narvik: 10.21: Hittet båt, Pioneer 12. Eier bes kontakte politiet på 02800, melder Nordland politidistrikt.

Sandenessjøen: 10.21: Sentrum. Politiet har gjennomført promillekontroll. Ingen reaksjoner, opplyser politiet i Nordland.

Tromsø, sentrum: Ca 0310 fikk politiet melding om beruset person som nektet å forlate et utested i Tromsø. Vedkommende kjørt til arresten for å sove ut alkoholrusen, melder Troms politidistrikt.

Tromsø, Hamna: Ca kl 0300 fikk politiet melding om feststøy på privatadresse i Hamna. På stedet fattet patruljen mistanke om narkotikabruk. Fire personer anmeldes for bruk av narkotika. Følges opp av etterforskning, melder politiet.

Harstad: 01.38: Politiet har avholdt promillekontroll på Sama, 32 kontrollerte, ingen overtredelser.

Alstadhaug: 00.00: Syv søstre. Her er det også turgåere som har mistet stien som følge mørke. Også her er mannskaper på røde kors ut for å bringe turgåerne ned. 04.43: Mannskap fra Røde Kors i Sandnessjøen har bistått to turgåere som hadde gått seg fast i fjellet. Alle er nå trygt nede igjen. Aksjonen avsluttes, melder Nordland politidistrikt.

Fauske: 03.34: Fest på privatadresse avsluttet av patrulje etter klager på støy fra adressen.

Bjerkvik, Veggfjellet, Bogen: 00.35: Utrykningspolitiet har avholdt fartskontroll på E10 mellom Bjerkvik og Bogen. Resulterte i beslag av to førerkort, henholdsvis på 141 km/t i gjennomsnitt i 90 sonen og 140 km/t i gjennomsnitt i 80 sonen, melder Nordland politidistrikt.