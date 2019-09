Langt steg mot seriemesterskapet

nyheter>>

Med det sørget de for at det er veldig mye som skal skje for at skånlendingene skal miste sitt grep på seriemesterskapet i 4.-divisjon. Med dagens seier har skånlendingene 40 poeng. Det vil i praksis si at det kun er Grovfjord, Landsås, Morild og Lofoten som i teorien kan fravriste seriemesterskapet fra Skånland.

Lofoten har tre kamper igjen å spille, og åtte poeng opp til Skånland. De kan maksimalt ende opp på 41 poeng. Lofoten slo for øvrig HIL 2 6-1 på Stranda stadion lørdag. Landsås, som har en til to hengekamper på resten, kan maks ende opp på 40 poeng. Det skjedde etter at de tapte 4-5 for Morild på Myre lørdag ettermiddag. Morild har på sin side 29 poeng i øyeblikket, og kan med fire seirer på de fire siste kampene, ende opp på 41 poeng. Grovfjord kan kun kopiere serieledernes poengsum, etter at de slo Ballstad 3-0 på Sletta gress lørdag.