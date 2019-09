Høyre med valgblemme: Utropte Ibestad som beste kommune

nyheter>>

– Jeg kan også bekrefte at dette er det beste Høyre-resultatet blant alle landets kommuner, sa rådgiver i Høyres hovedorganisasjon, Martin Engeset, til Harstad Tidende tirsdag.

Men han var nok for rask på labben, for ifølge de offisielle valgresultatene, hadde Høyre i Bø kommune en oppslutning på 57 prosent, som er rundt seks prosentpoeng mer enn resultatet til Ibestad.

– Det hadde rett og slett gått meg hus forbi. Jeg oppdaget blemmen først i går ettermiddag, så dette må jeg ta på min kappe, sier Engeset til VOL.

Han gleder seg først og fremst over at valgresultatet til Bø er såpass formidabelt.

– Det er helt makaløst, og det vitner om at ordførerkandidaten yter stor respekt og tillitt. Bø har gjort en god valgkamp og har stor tillitt i befolkningen. Det er all grunn til å være imponert over det de har gjort, slår Engeset fast, før han legger til:

– Det er også mye som tyder på at Bø Høyre fikk den beste oppslutningen ved et kommunevalg i historien.

Sture Pedersen lar seg ikke provosere over glippen.

– De var ikke godt nok informert, og dermed ble det feil. Men rett skal være rett, sier Bø-ordføreren i en knapp kommentar til VOL om bommerten.