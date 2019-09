To passasjerer for mange førte til bot

nyheter>>

Klokken 04.40 kunne Troms politidistrikt melde at de hadde stanset et kjøretøy med seks personer. Bilen var riktignok bare registrert for fire personer, og føreren ble dermed ilagt et forenklet forelegg.

Natt til søndag var også preget av bråk på et av sentrums utesteder. Flere personer var involvert i en konflikt, og politiet bortviste personene. Klokken 02.30 meldte politiet også at personene blir anmeldt for ordensforstyrrelse.

I Narvik har utrykningspolitiet hatt promillekontroll langs E6 på Øyjord. 237 ble kontrollert, men ingen hadde ulovlig alkoholkonsentrasjon i blodet.

Politiet i Narvik måtte også avslutte en fest etter flere klager fra naboer, samt bortvise en person fra sentrum grunnet at vedkommende var overstadig beruset.