Her kjøres de omkomne hjem til Alta fra Tromsø med politieskorte

Altaposten/iTromsø: Mandag opplyste politiet at de omkomne etter helikopterulykken var hentet ned fra ulykkesstedet og fraktet til Tromsø for obduksjon og identifisering. Altaposten har fått opplyst at de omkomne nå er identifisert.

Dermed kunne også arbeidet starte med å få fraktet hjem de fem passasjerene Kine Johnsen (20), Robin Karlsen (20), Benedikte Hyld Mella (22), Kevin Berg (20) og Markus Vonheim (19).

Altaposten er på forhånd blitt gjort kjent med at de fem unge altaværingene skulle kjøres i felles kortesje med politieskorte fra Tromsø til Alta. Det har etter hva Altaposten forstår vært et sterkt ønske om å gi de omkomne en verdig reise hjem.

Torsdag i 13-tiden startet kortesjen fra Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) med kurs hjem mot Alta.

Havarikommisjonen ferdige på ulykkesstedet utenfor Alta Politiet og Havarikommisjonen har avsluttet undersøkelsene på ulykkesstedet, og Havarikommisjonen har forlatt Alta.

Det desidert tøffeste

Daglig leder Roy Tore Strøm i Alta begravelsesbyrå forteller at oppdraget med å frakte hjem byens fem ungdommer et ekstra vanskelig oppdrag, ikke minst følelsesmessig:

– Jeg har jobbet i 20 år med begravelser. Dette er det desidert tøffeste oppdraget vi har hatt og mine ansatte er som alle andre svært preget av det som har skjedd, sier Strøm, som likevel er opptatt av at det hele går profesjonelt for seg.

– Vi har tre begravelser, så det er i seg selv en utfordrende jobb, i tillegg til at det er tøft mentalt. Jeg synes det er fint at de fem unge nå kan komme sammen hjem til Alta i dag, sier Strøm.

Strøm kjenner svært mange i Alta og sier at situasjonen er forferdelig tøff emosjonelt.

– Jeg kjenner det er vanskelig å snakke om dette med folk, uten å bli berørt, sier Strøm.