Erna Solberg lover helikopterbase i Troms

Statsminister Erna Solberg møtte mandag morgen pressen på Langnes flyplass for å fortelle at regjeringen nå lover å etablere en redningshelikopterbase i Troms.

– I denne regionen, i Nord-Norge, er det for øyeblikket stor aktivitet, og det er en region som har opplevd, ikke minst i vinter, ganske mange vanskelige situasjoner. Jeg besøkte politiet tidligere, som fortalte om vanskelige situasjoner og belastningene blant annet med skred i vinter. Vi vet at beredskap er viktig. Derfor sa vi allerede i statsbudsjettet i fjor høst at vi ville se om landet trenger en syvende redningsbase.