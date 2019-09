Datatrøbbel førte til betalingsproblemer i Coop-butikker over hele landet

nyheter>>

Coop Norge har for tiden problemer med deres datasystemer, noe som blant annet fører til at betalingssystemene i deres butikker ikke fungerer slik de skal.

– Feilen gjelder over hele Coop over hele landet, og det har vært helt forferdelig nå i rushtiden. Jeg vet at Coops IT-senter jobber på spreng for å løse dette, sa Sylvester Willumsen, butikksjef ved Coop Extra Grønnegata i Tromsø mandag.

IT-problemene har blant annet ført til at betalingssystemene deres ikke fungerer som de skal.

– De fleste får trukket kortet og betalt gjennom reserveløsningen, men jeg har lagt merke til at dette ikke fungerer for alle. Så jeg har personlig lagt ut for disse kundene, som så har vippset meg penger, sier Willumsen.

Kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen, bekrefter problemene.

– Jeg kan bekrefte at Coop har tekniske problemer på morgenen som gjør at betalinger i butikk går over på reserveløsning. Det jobbes nå på spreng for å finne årsaken og rette feilen. Kundene kan fortsatt handle og betale i våre butikker, men noen kunder kan oppleve problemer da det er noen begrensninger når det gjelder antall transaksjoner og størrelsen på beløpene mellom de ulike kortselskapene, sier Kristiansen til iTromsø.

Kristiansen understreker at de aller fleste kundene får betale med reserveløsning.

Årsaken til dataproblemene er foreløpig ukjent, og Kristiansen forteller at problemene også rammer bedriften.

– IT-problemene treffer også på interne forhold, som varebestilling og lignende. Så både kunder og ansatte vil nok merke at IT-løsningen ikke fungerer optimalt. Men vi håper å finne feilen og rette det opp raskest mulig, sier Kristiansen.