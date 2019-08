Dette jobber politiet med torsdag

nyheter>>

Svolvær: 16.10. Politiet har sammen med Kystvakta gjennomført kontroll til sjøs. 15 kontrollerte båtførere, 2FF for mangel på bruk av vest, melder Nordland politidistrikt.

Mosjøen: 15.47. UP har hatt adferdskontroll i sentrum. Fire førere bøtelagt for bruk av håndholdt mobil, melder Nordland politidistrikt.

Buksnesfjorden: 13.50. Gummibåt uten folk i, men med motoren i gang funnet på fjorden. Hvis noen har opplysninger i saken, bes de ringe 02800, melder Nordland politidistrikt.

Burfjord: 14.40. Uttrykningspolitiet har avholdt kontroll på stedet. En mann i 30-årene fikk førerkortet sitt beslaglagt grunnet fart, sak opprettes. I tillegg er det gitt fem reaksjoner for høy hastighet og håndholdt bruk av mobil under kjøring. Høyeste hastighet 82 km/t i 50-sone, melder Troms politidistrikt.

Målselv: 13.30. Det er gjort funn av en åpen plastbåt med påhengsmotor langs Målselva. Dersom du savner din båt, ta kontakt med politiet på 02800, melder Troms politidistrikt.

Drevjamoen: 09.45. Melding om røykgranat som har gått av ifm med øvelse / instruksjon hos Forsvaret. 7 personer har vært tilstede. Disse er i ett av Forsvarets egne kjøretøy på vei til helsesjekk nå. Ukjent skadeomfang, men skal være bevisste/våkne. Oppdateres, melder Nordland politidistrikt.

Litt senere meldes: Ytterligere 8 soldater er på sykehuset i Mosjøen nå for undersøkelser, slik at det totalt er 15 soldater som er skadet eller undersøkes for skader. Arbeidstilsynet er varslet og politiet har satt igang etterforskning.

Fauske: 09.44. UP har avholdt promillekontroll på Fauske. 160 førere kontrollert. Alle var edrue, melder Nordland politidistrikt.

Bodø: 08.43. Up har har avholdt laser - og atferdskontroll på Grønnåsen. To førere fikk forenklet forelegg for hastighet. Høyeste hastighet var på 36 km/t. 30 km/t på stedet. 2 førere fikk forenklede forelegg for kjøring mot skilt, melder Nordland politidistrikt.

Bø i Vesterålen: Natt til torsdag. Fv 820 ved Haugen. Elgpåkjørsel, ikke personskade. Viltnemda varslet, melder Nordland politidistrikt.