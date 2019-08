nyheter>>

Tirsdag morgen møtte helseminister Bent Høie representanter fra Babcock, Luftambulansetjenesten og ledere for flysykepleierne og flylegene inne på luftambulansebasen på Langnes, for å få en situasjonsbeskrivelse, én måned og 27 dager etter at Babcock tok over tjenesten.

I kontrakten med Babcock står det at de skal levere en regularitet på 98,4 prosent. I møtet med Høie var det imidlertid ingen som kunne svare på pressens spørsmål om regulariteten siden Babcock tok over.