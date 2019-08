Dette jobber politiet med søndag

nyheter>>

Nordland: 07.35: En travel natt for politiet i Nordland. En rekke ordens oppdrag har ført til mange bortvisninger/pålegg. Mange har bedt om politiets hjelp til å få avsluttet støyende fester i sine nabolag. Vi kunne bare hjelpe et fåtall av disse, melder Nordland politidistrikt.

Harstad: Mann pågrepet etter en 3,5 t politiaksjon. Mannen var i utgangspunktet mistenkt for en kroppskrenkelse. Forholdet skjedde på Store Rogla. Før politiet kom til stedet stakk han av i en lettbåt. De neste 2-3 timene unndro han seg politiet ved å kjøre villmann i Vågsfjorden,

Harstad: 05.39: Mannen ble pågrepet kort tid etter han kom på land. Politiet fikk bistand av Kystvakta samt Harstad Brannvesen med brannbåt i søket etter mannen i havområdet utenfor Harstad, melder Troms politidistrikt.

Tromsø: 04:42: Overstadig beruset mann i 20-årene påtruffet i sentrum. Ikke i stand til å ta vare på seg selv. Blir innbrakt og satt i arrest, melder Troms politidistrikt.

Tromsø: 03.45: Utagerende kvinne i 20-årene angrep ordensvaktene ved et utested i sentrum. Blir innbrakt og satt i arrest. Anmeldes også for å ikke etterkomme politiets pålegg, melder politiet i Troms.

Tromsø: 03.45: Vi er på stedet i forbindelse med slagsmål i sentrum. Det skal ha vært flere involverte personer. En av de involverte vil bli innbrakt og satt i arrest. Ikke meldt om personskader, melder Troms politidistrikt.

Majavatn: Kl 0330: E6. Bobil med fire personer i hadde kjørt av veien. Nødetatene til stedet. Alle i bilen fraktet til sykehus i http://S.sj øen. En med ambulansehelikopter. Tre med ambulanser. Skadeomfang uavklart. Etterforsking startet, melder politiet i Nordland.

Tromsø: 02.45: Vi er ved et hotell i sentrum etter melding om en voldshendelse. En person kjøres til legevakta etter å ha blitt sparket. Vi søker etter mistenkte, opplyser politiet i Troms.

Tromsø: 02.45: Slagsmål utenfor et utested i sentrum Vi er på stedet og har kontroll. Ingen personskader. De to involverte blir bortvist fra sentrum for resten av natta, melder Troms politidistrikt.

Brønnøysund: Kl 2330. På et utested hadde en gjest slått en vakt i hodet med et glass. Partene avhørt. Forholdet anmeldt. Mistenkte fikk pålegg om å forlate sentrum, melder Nordland politidistrikt.