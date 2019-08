Forskning viser at nattarbeid øker risikoen for kreft

nyheter>>

Ekspertgruppen har bestått av 27 forskere fra 16 land som på oppdrag fra Verdens helseorganisasjon har gått gjennom tidligere forskning om mulige sammenhenger mellom nattarbeid og kreft. Resultatet er publisert i tidsskriftet The Lancet Oncology.

– Dette er det nærmeste vi kan komme å kunne fastslå at nattarbeid gir kreft, sier seniorforsker Johnni Hansen ved Kræftens Bekæmpelse i Danmark til Fagbladet 3F.

Hansen har vært med i ekspertgruppen til WHO, som også i 2007 vurderte om det var en sammenheng mellom nattarbeid og kreft. Konklusjonen den gang var den samme.

Rammer også menn

– Men den gang gjaldt det kun kvinner og brystkreft. Nyere forskning tyder på at nattarbeid også kan gi prostatakreft og kreft i tykk- og endetarmen. Dermed er menn som jobber om natten også kommet med i risikogruppen, sier Hansen.

Hansen understreker at sammenhengen mellom nattarbeid og kreft ikke handler om mangel på søvn, men mer om forstyrrelse av døgnrytme og lyspåvirkning om natten.

Kaos i kroppen

– Fra naturens side er vi biologisk innrettet til å stå opp når det er lyst og gå i seng når det er mørkt. Lys om natten narrer hjernen vår til å tro at det er dag, sier han.

– Problemet er at cellene våre hovedsakelig blir gjenoppbygd og reparert om natten. Dersom leveren tror at det er kveld, og andre organer tror at det er dag, blir det kaos i kroppen. Det kan være en av forklaringene på hvorfor nattarbeid sannsynligvis gir kreft, sier Hansen.

Utbredt

– Undersøkelsene sier ikke noe om hvor mye nattarbeid som skal til før man får kreft, sier professor Anne Helene Garde ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i Danmark til Fagbladet 3F.

– Eller hvordan man kan tilrettelegge nattarbeidet slik at man minimerer risikoen, legger hun til.

Rundt 4 prosent av alle ansatte i alderen 15 til 75 år i Norge, jobber regelmessig om natten, mens ytterligere 10 prosent jobber om natten av og til, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

WHO har satt nattarbeid på sin gruppe 2A-liste, som tar for seg faktorer som trolig er kreftfremkallende for mennesker.

