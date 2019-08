Åge & Sambandet kuppet alt!

nyheter>>

Jeg ble gående bak noen særdeles hippe ungdommer, ut av området, og kunne tydelig registrere deres dom over Åge og konserten. «Jeg kommer aldri til å spille på den sidrumpa musikken hjemme eller i bilen, men på konsert, fy faen så tøft!» Og det er dette som driver Sambandet fremover. Gjenkjennbare refrenger, låter man han hørt en million ganger, man er bare ikke helt klar over det.

Selve roligheten og propellen

Sjalg Raaen og Gunnar Pedersen, to totale motsetninger som scenen, som begge er utrolig viktige for lydbildet og det visuelle. Gunnar Pedersen er roligheten selv, lun og smilende ytterst på høyre flanke, vekslende mellom gitar og mandolin. På motsatt side står (sjelden) Sjalg Raaen, med et lite arsenal at gitarer tilgjengelig underveis. Han er høyt og lavt, spretter rundt på scenen, og ikke minst leverer. Dessuten kan han, og bruker skamløst, alle de poseringer som en rockegitarist bør ha inne. Jeg lurer på hva mannen går på, men skulle gjerne fått et tips om det, da skulle man fått mye ut av dagene.