Rocket scenen

Dette ble mitt første live-møte med folkrockbandet fra Kåfjord i Nord-Troms. Og etter å ha hørt at det er Norges beste liveband, ble forventningene skyhøye. Violet Road har fått ett bredt publikum over hele landet, i alle aldre. Det var få ledige plasser igjen og folkehavet strakk seg til kinoen. Derfor var det fint å se at det fullsatte publikum var med fra første akkord.

"Harstad, dette gjør vi for sjeldent", sa Kjetil Holmstad-Solberg. Vokalisten har helt sant. Harstad trenger et band som kan få publikums rockefot, roping og dansing med.