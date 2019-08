Queen ble kongen av bakgården

nyheter>>

Det begynte med noen få regndråper, og etter hvert tiltok det til, men tror ikke at et eneste menneske i Bakgården lot seg affisere av det. Queen var et stort band, og Åge Steen Nilsen bærer arven etter Queen og salige Freddie Mercury videre med stø hånd.

Show og rock’n roll

Åge Steen Nilsen er rock’n roll, har et show og han har et unikt publikumstekke. Fra han entret scenen, og til han forlot sammen med byens eget Bel Chorus, eide han scenen. Sammen med et gjeng musikere som både var særdeles dyktige, og samtidig rock’n roll posører av det ypperste slaget.