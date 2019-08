Kontrollerte båtførere i Harstad

nyheter>>

Det melder Troms politidistrikt. Klokken 23.26 ble det meldt at KV Heimdal hadde kontrollert den første føreren, etter at det forelå mistanke om promillekjøring. Vedkommende, en mann i begynnelsen av 30-årene, blåste over lovlig verdi. Nå venter trolig anmeldelse på føreren, ettersom politiet har opprettet sak på forholdet.

Klokken 01.47 meldte politiet at nok en fører ble kontrollert av kystvaktskipet KV Heimdal. Også denne mannen var i 30-årene. Etter å ha blåst i promillemåleren mistenkes mannen for promillekjøring, og en sak har blitt opprettet.

I Harstad ble også en beruset mann i midten av 20-årene innbragt til fyllearresten. Vedkommende ble bortvist av politipatruljen kl. 00.43 fra Bakgården, men dukket opp igjen kl. 01.47.

I Gratangen ble det meldt om slåssing og amper stemning på et arrangement i Foldvik. Politiet har vært på stedet og roet gemyttene.

- Ingen personer er skadet. Opp til partene selv å anmelde saken, melder Politiet i Nordland.

I Narvik mistenkes en mann for promillekjøring å moped. Bevissikring ble utført, og patruljen oppretter sak. Mannen var i 50-årene.