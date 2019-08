Dette jobber politiet med torsdag

nyheter>>

Seljelvnes: 08.33: Melding om tre løse hester i vegbanen langs Seljelvnesveien. Hestene er på løping i retning Nordkjosbotn. Uvisst hvem som eier hestene. Eier bes ta kontakt med politiet på tlf 02800, melder Troms politidistrikt.

Andøya lufthavn: 05.53: Melding om røykutvikling ombord i Widerøe fly som nettopp hadde tatt av fra lufthavnen. Returnerte til lufthavnen, passasjerene evakuert og brannvesenet undersøker flyet. Ingen melding om personskade. Det skal ikke ha vært røykutvikling ombord i flyet, men en elektrisk svilukt. Ambulansen melder om at det ikke er personskade. 06.54: Rettelse til siste tweet; det skal ha vært røykutvikling i flyet likevel. Det blir ikke opprettet politisak, melder Nordland politidistrikt.

Saltviknes, Ofoten: 00.55: Melding om hyttebrann. En person har evakuert seg selv. Utrykningsenheter på vei. Melding fra ambulansen som er på stedet at det skal være full overtenning i hytta. Grunnet stor røykutvikling på stedet, bes det om at beboere i området holder vinduer og dører lukket, melder Nordland politidistrikt.

Onsdag kveld:

Tromsø: 22.51: En godt beruset person ble innelåst på et toalett i 3 etasje på en av byens restauranter. Valgte å krabbe ut vinduet, falt derifra og ned mot bakken. En markise over inngangspartiet berget han i fallet. Kjøres legevakt for sjekk, opplyser Troms poltidistrikt.