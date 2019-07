Kvinne tiltalt for hallikvirksomhet

nyheter>>

I september 2017 ble tre kvinner pågrepet og siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 315, «hallikvirksomhet og formidling av prostitusjon», etter at politiet utførte razzia mot flere adresser i sentrum, derav tre massasjeklinikker som politiet mistenkte hadde tilknytning til salg av seksuelle tjenester.

I etterforskningen skal også flere menn ha innrømmet ovenfor politiet at de skal ha kjøpt sex på massasjeklinikkene. En av kundene lot seg også intervjue i iTromsø, der han uttalte at det lenge har vært en dårlig skjult hemmelighet at det tilbys seksuelle tjenester ved en rekke av massasjeklinikkene i sentrum, og at flere av dem drives som rene bordeller.