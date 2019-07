Dagny-låten som ble Katy Perry-hit: Fansen tror det er plagiat

nyheter>>

To måneder er gått siden Katy Perry slapp låten «Never Really Over». At Dagny Norvoll Sandvik er kreditert som låtskriver, og at låten er basert på hennes egen «Love You Like That», er det imidlertid ikke alle som er kjent med.

– Jeg får veldig mange meldinger hvor jeg blir spurt om jeg har hørt den nye Katy Perry-låten – «den høres jo helt lik ut som «Love You Like That», sier 28-åringen til VG etter at hun har opptrådt under Stavernfestivalen.

Dagny mener det har gått under radaren for de fleste at hun faktisk har samarbeidet med superstjernen, men setter pris på alle henvendelsene hun har fått.

– Det er fint at fansen passer på!

Perry-comeback

Perry meldte for en stund siden at hun skulle ta en pause fra popsirkuset, og har de siste månedene vært travel som dommer i «American Idol».

Låten er den første musikken Perry slipper alene siden 2017. Albumet «Witness» fikk lunkne anmeldelser, blant annet en treer hos VG. Musikkmagasinet Vulture kaller den nye singelen «comeback-singelen hun desperat trengte».

Det er nærmere to år siden den originale Dagny-låten ble utgitt, og siden har den blitt spilt av 23 millioner ganger. Katy Perrys versjon har nå bikket 130 millioner avspillinger.

– Det er kjekt, for det var min første hundre millioner. Det var litt spesielt, sier Dagny ydmykt.

– Bare det å vite at jeg har inspirert henne når hun har inspirert meg mange ganger, det er veldig kjekt. Vi har jo ikke en vanlig jobb, så en sånn ting er fint å skrive på CV-en, tenker jeg.

Håper på flere samarbeid

Om samarbeidet gir klirrende mynt i pengeposen, har hun ikke helt oversikt over.

– Det er et veldig godt spørsmål. Det vil jeg tro kanskje, ja. Det har jeg egentlig ikke tenkt så mye over. Sånne ting tar jo lang tid, så det blir sikkert en stund til jeg ser noe til det. For min del er det kjekkest å få være med på en sånn låt, sier hun.

28-åringen forteller at flere har plukket opp originalen etter at Perrys versjon kom ut.

– «Love You Like That» har liksom fått et helt nytt liv igjen. Det er jeg veldig glad for, på låtens vegne.

Perry har gitt ut fire album, og er nå i gang med sitt femte. Når VG spør om Dagny er i dialog om flere samarbeid, blir hun lattermild.

– Nei, jeg er ikke det. Jeg skulle ønske jeg kunne si at jeg skulle være med på hele albumet. Men det veit man jo aldri. Det er denne låten først og fremst, sier hun blidt.

Jobber med eget album

Selv er hun veldig positiv til resultatet.

– Jeg synes den er veldig kul. Heldigvis, siden den er så lik vår låt. Om jeg ikke likte den ville jeg kanskje sagt at jeg ikke liker min egen låt, sier hun og ler.

Selv er tromsøværingen i gang med å skrive eget album, i tillegg til at hun turnerer landet rundt i sommer og mot høsten.

– Har Katy Perry-samarbeidet åpnet noen dører for deg?

– Det blir en del låtskrivecamper fremover, og det henger kanskje sammen med at låten er sluppet. Det er vanskelig å si.